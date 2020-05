Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a acuzat PSD ca a inițiat moțiunea bazindu-se pe datele din perioada guvernarii sale, și a enumerat in favoarea guvernarii liberale programul IMM Invest, informatizarea ANAF...

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat luni in plenul Camerei Deputaților, la dezbaterea pe moțiunea simpla inițiata de parlamentarii PSD si intitulata „Virusul Cițu a infectat economia naționala!”, ca social-democratii au nevoie de lectii de economie.Despre programul IMM Invest: Deja…

- Cum arata economia Romaniei, dupa șocul pandemiei. Cițu: “Avem incasari mai mari decat anul trecut, dar nu e de ajuns.” Ce spune ministrul despre un imprumut de la FMI și evoluția cursului Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat ca deși incasarile la buget au fost mai mari in primele…

- Daca in luna octombrie a anului trecut, FMI estima ca Romania va inregistra in 2020 un avans de 3,5%, conform noilor previziuni institutia financiara internationala se asteapta ca economia romaneasca sa inregistreze o contractie de 5% in 2020, urmand sa isi revina in 2021, cand va inregistra un avans…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, in contextul pandemiei de coronavirus, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala. Daca in luna…

- FMI estimeaza o contracție de 5% a economiei Romaniei in 2020 și o crestere exploziva a ratei somajului la peste 10%. Economia mondiala va scadea cu 3% Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere semnificativa estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, in contextul pandemiei…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat marti seara la Realitatea Plus ca, deocamdata, nu s-a oprit niciun santier in Romania, si ca economia isi va schimba structura dupa aceasta criza generata de coronavirus, devenind poate una mai sanatoasa.

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca Romania a intrat in procedura de deficit excesiv, mentionand ca guvernarile PSD nu au tinut cont de avertismetele Comisiei Europene. In replica, PSD il acuza pe ministrul liberal ca a facut "cheltuieli bugetare nejustificate". "Culmea tupeului!…