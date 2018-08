Senatorul PNL Florin Citu anunta ca la Ministerul de Finante „se ia in serios in calcul” anularea memorandumului prin care statul roman, respectiv Guvernul Ponta, a sters in anul 2014 datorii de 400 de milioane de dolari ale companiei Rompetrol, controlata acum de KazMunayGas International. Cu toate acestea, Guvernul a aprobat si o Hotarare pentru aprobarea acestui memorandum, deci doar anularea lui nu este de ajuns.