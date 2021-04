Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu se intalneste marti, la Guvern, cu reprezentanti ai mediului de afaceri pentru a discuta despre organizarea unor centre de vaccinare in cadrul companiilor, informeaza Agerpres.

- Șeful Guvernului a spus ca vrea sa accelereze campania de vaccinare și a decis sa transforme mai multe centre de vaccinare AstraZeneca in centre de vaccinare Pfizer. Centre de vaccinare vor fi organizate și in interiorul unor unitați economice, a mai spus Florin Cițu.„Vom transforma centre de vaccinare…

- USR -PLUS ii cere premierului Florin Cițu desecretizarea minutei ședinței de guvern in care s-a stabilit inființarea unor centre speciale de vaccinare in care, potrivit informațiilor aparute in spațiul public, intre 27 decembrie si 5 martie, s-au vaccinat peste rand, fara drept, 7000 de oameni. Dintre…

- „Am transmis comunitatii oamenilor de afaceri, la intalnirea pe care am avut-o astazi cu reprezentantii Consiliului Investitorilor Straini, apelul meu de a sustine campania de vaccinare impotriva COVID-19. Fie ca vorbim despre investitori cu capital romanesc sau strain, mediul privat este partener de…

- Valeriu Gheorghița, președintele CNCAV, a anunțat, marți, ca in cursul lunii aprilie devin operaționale aproape 200 de centre de vaccinare cu Pfizer și Moderna. De asemenea, medicul militar a mai spus ca de miercuri va crește capacitatea de vaccinare pe fiecare flux de la 60 la 90 de persoane. Excepție…

- Liberalii, in frunte cu premierul Florin Cițu, i-au cerut ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, efectuarea de urgenta a platii pentru personalul medical din centrele de vaccinare anti-COVID-19, care nu și-au primit de doua luni banii pentru acesta activitate. Cițu a criticat intarzierea „nepermisa”…

- Ministerul Sanatatii va face in urmatoarele zile platile aferente catre personalul medical care-si desfasoara activitatea in centrele de vaccinare anti-COVID-19, a declarat premierul Florin Citu. ‘Am cerut ieri domnului Gheorghita (Valeriu Gheorghita, presedintele CNCAV – n.r.) o informare pe aceasta…

- Intrebat la briefingul de presa de la finalul ședinței de Guvern daca exista posibilitatea ca etapa a treia de vaccinare sa fie in martie, nu in aprilie, premierul Florin Cițu a raspuns afirmativ: "Da, este adevarat" și ca totul depinde de primirea vaccinurilor anti-COVID."Etapa a doua a inceput mai…