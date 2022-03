Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat cu privire la vizita in SUA a delegatiei Senatului Romaniei, ca vor fi discutii cu privire la trei obiective majore, care sunt si proiecte de tara: programul Visa Waiver, programul pentru energie nucleara si pe aparare.

- Presedintele Senatului, Florin Citu, va face o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, prima efectuata in ultimii 10 ani de un presedinte al Senatului Romaniei, in fruntea unei delegatii reprezentative, potrivit unui comunicat oficial al forului legislativ. Delegatia Senatului Romaniei va avea…

- Autoritațile din Romania fac demersuri pentru a grabi includerea in programul Visa Waiver, care permite cetațenilor sa calatoreasca fara viza in Statele Unite. Principalul impediment care ne ține departe de visul american este rata mare de respingere a vizelor, o condiției importanta pentru acordarea…

