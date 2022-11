Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PNL, Florin Cițu, a declarat ca BNR și Ministerul Finanțelor au luat decizii care au dus la creșterea deficitului bugetar. ”Ce se va intampla cu rata inflatiei psd-ista in perioada urmatoare? Va creste peste 16,3%, cea mai recenta estimare a BNR pentru final de an. La inceputul anului am…

- Fostul premier liberal Florin Citu afirma, joi seara, ca BNR impreuna cu Ministerul Finantelor condus de PSD au luat decizii care au dus la cresterea prețurilor și saracirea populației. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, saluta decizia Guvernului potrivit careia va fi creat cadrul legal pentru cresterea gradului de indatorare a Primariei Capitalei, astfel incat sa poate fi achitate datoriile catre Termoenergetica. Intr-o postare pe Facebook, primarul mentioneaza ca a propus…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca este de acord cu creșterea pensiilor cu peste 15% „daca este sustenabil” și a adaugat ca poate premierul și șeful statului au mai multe informații decat el de la Ministerul Finanțelor (condus de un PSD-ist) atunci cand avanseaza majorarea pensiilor cu…

- Principalele partide din coalitia de guvernare – PSD si PNL – se contreaza, iarasi, pe tema creșterii pensiilor. In timp ce social-democratii sustin ca sunt singurii care se lupta pentru majorarea acestora, liberalii afirma ca pensiile trebuie sa creasca si se cauta solutiile prin care aceasta majorare…

- Florin Cițu, fost premier și fost președinte PNL, susține ca actualul PNRR permite creșterea pensiilor cu 25 la suta. Cițu afirma ca o asemenea majorare a pensiilor ar fi posibila in anul 2023. „In PNRR exista spațiu pentru a crește pensiile sustenabil cu 25% in 2023. Tot anul (2022 – n.n.) PSD a urlat…

- „Inflatia reprezinta prea multi bani care alearga dupa prea putine bunuri si servicii. Atat. It is that simple! Oferta de bani este controlata direct de BNR si indirect de MF=PSD (un deficit mare creste oferta de bani si inflatia, de exemplu). Solutia pentru reducerea inflatiei este la aceste doua institutii.…

- Ministerul Finantelor, condus de social-democratul Adrian Caciu, a iesit pe pietele internationale pentru a se imprumuta in euro in vederea acoperirii deficitului bugetar si pentru refinantarea unor datorii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…