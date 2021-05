Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu spune ca PSD și AUR fac coaliție in Parlamentul Romaniei și ca social democrații au cerut ajutorul Alianței pentru Unirea Romanilor pentru a susține o moțiune de cenzura la adresa Guvernului, anunțata de principalul partid de opoziție pentru 14 iunie.

- Premierul Florin Citu a afirmat, joi seara, ca ”aici s-a ajuns” ca PSD sa ceara ajutorul AUR pentru depunerea unei motiuni de cenzura. ”AUR si PSD fac coalitie, in sfarsit, in Parlamentul Romaniei”, afirma Citu, precizand ca, desi sustin ca nu au nimic in comun cu AUR, social-democratii au foarte…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 26 mai, in plenul Parlamentului, ca social-democrații vor depune o moțiune de cenzura pentru demiterea Guvernului condus de Florin Cițu pe data de 14 iunie, din cauza „eșecului PNRR”. „PNRR nu vizeaza dezvoltarea Romaniei, ci un plan de austeritate…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca PSD va inainta motiunea de cenzura la adresa Guvernului dupa ce Planul National de Redresare si Rezilienta va fi depus la Comisia Europeana. Ciolacu mentioneaza ca nu doreste ca prin motiunea de cenzura PSD sa "faca jocurile" din interiorul PNL, anunța…

- Premierul Florin Cițu a fost amuzat, miercuri, la Guvern, de intrebarea legata de cine face evaluarea activitațiile sale de prim-ministru, dupa scandalul din coaliție legat de remanierea ministrului Sanatații unde premierul a spus ca este dreptul sau constituțional sa revoce un membru al Guvernului.…

- Premierul Florin Citu are o intrevedere, marti, cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunta Biroul de presa al Guvernului. Intalnirea are loc la Palatul Victoria, la ora 18,30. AGERPRES

- Premierul Florin Cițu a venit pe jos la birou, pentru a marca demararea campaniei Ministerului Mediului, „Vinerea Verde”: „Exclusiv pe jos. Fac foarte des acest lucru”. „Fac acest lucru foarte des. (...) Am venit exclusiv pe jos și am facut 15 minute. Nu este frig”, spune Florin Cițu.…

- Bugetul 2021 a fost adoptat saptamana aceasta in forma propusa de Guvern, acest proiect reprezentand o premiera avand in vedere ca este primul buget de stat care nu a fost modificat in Parlament. Marea problema a acestui buget național este data de faptul ca o mare parte din acesta este alocat pentru…