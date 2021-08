Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu l-a felicitat, vineri, pe ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, pentru medalia de argint obtinuta la Jocurile Paralimpice de la Tokyo si a urat succes tuturor sportivilor romani aflati in competitie. "Inca o medalie pentru Romania! Felicitari, Eduard Novak…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, castigator al medaliei de argint la urmarire individuala 4000 m, la Jocurile Paralimpice, a declarat ca acest succes este pentru el "ceva fantastic". "Multumesc tuturor. E ceva fantastic. Nu-mi vine sa cred ce se intampla", a spus Novak dupa ceremonia…

