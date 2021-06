Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu anunta ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptat un "document de politica publica" in domeniul e-guvernarii, care va constitui foaia de parcurs a digitalizarii Romaniei pentru urmatorii 10 ani. "Vom aloca fondurile necesare pentru transformarea digitala a Romaniei", afirma…

- Proiectul legii 5G era programat sa intre pe ordinea de zi a ședinței guvernului. Dupa avizare, proiectul ar fi ajuns in Parlament pentru dezbateri, iar forma finala la președintele Klaus Iohannis. Numai ca USR Plus a decis sa boicoteze guvernarea, drept pentru care ședința nu s-a mai ținut. Putem glumi…

- Propunerea de politica publica in domeniul e-guvernarii, ce vizeaza digitalizarea serviciilor publice de la nivel central pentru urmatorii zece ani, a fost finalizata, iar la momentul actual se lucreaza la #LogincuPSCID - Platforma Software Centralizata de Identificare Digitala, releva Raportul trimestrial…

- „ se afla inca in dezbatere publica. Principalele obiective ale acestuia: – Sa creeze proceduri de restructurare clare, simple si eficiente; – Sa incurajeze companiile si creditorii sa apeleze la restructurare inca de la primele semne de dificultate; – Sa creasca sansele de redresare ale afacerilor…

- Florin Cițu implinește astazi 49 de ani , iar cu aceasta ocazie, i s-a oferit un cadou. Vicepremierul Dan Brana a anunțat pe pagina de Facebook ce dar i-au cumparat colegii șefului Guvernului, potrivit Digi24. „Astazi e ziua colegului nostru Florin Citu, premierul Romaniei. Impreuna cu colegii Catalin…

- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de lege elaborat de Ministerul Muncii cu privire la interzicerea cumulului pensiei cu salariul la bugetarii care prefera sa continue sa munceasca pana la 70 de ani. Legea este aici. Proiectul urmeaza sa intre in analiza Guvernului, dupa care va fi trimis…

- Premierul Florin Cițu transmite joi, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca Romania are „printre cele mai relaxate masuri din Europa”. Acesta a prezentat și o lista cu restricțiile de circulație din alte state europene. sursa: Facebook/ Florin Cițu „Masurile implementate de Romania in contextul pandemiei…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…