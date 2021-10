Cîțu își face a patra doză la Rahova! Aceasta este de acum cea mai mare temere a premierului! Mai ales dupa ce, gata, Cițu da semne ca incepe sa iși revina din aburii beției! Dar nu ai celei de acum 20 de ani, din Statele Unite ale Americii! Ci din cei ai beției de Putere care ii ”facuse capul mare”, vorba ”partenerilor” sai […] The post Cițu iși face a patra doza la Rahova! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un caine a intrat in cartea recordurilor, pentru ca are cele mai lungi urechi din lume. Lou, așa cum il cheama, a devenit celebru in toata lumea datorita urechilor sale care masoara 34 de centimetri. Cainele Lou și tanara sa stapana traiesc in Statele Unite ale Americii.

- O tanara nascuta in anul 1989, adoptata din decembrie 1990 de o familie din Statele Unite ale Americii, a inceput sa-și caute familia de la Dolhasca, apeland la cea mai facila metoda, distribuirea unor date și poze pe rețelele de socializare și pe pagini de profil legate de copii care iși cauta ...

- Americanii comemoreaza astazi 20 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie. Atentatele care au schimbat lumea s-au soldat cu aproape 3.000 de morți și au determinat Statele Unite ale Americii sa se angajeze intr-un lung razboi in Afganistan pentru a-i alunga de la putere pe talibani care, la…

- Sambata se implinesc 20 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie. Atentatele care au schimbat lumea s-au soldat cu aproape 3.000 de morți și au determinat Statele Unite ale Americii sa se angajeze intr-un lung razboi in Afganistan pentru a-i alunga de la putere pe talibani care, la acel moment,…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și soția sa Elena au sosit la Washington intr-o vizita de lucru la invitația președintelui american Joe Biden. Mesajul despre acest lucru a aparut pe pagina de Instagram a politicianului ucrainean. Potrivit șefului statului, in urmatoarele citeva zile el va…

- Un lider taliban cautat de Statele Unite ale Americii și Organizația Națiunilor Unite a fost fotografiat in capitala afgana Kabul, inaintea discuțiilor privind formarea unui nou guvern, relateaza BBC.

- I-am solicitat Procurorului General al Romaniei, Dnei. Gabriela Scutea, sa faca lumina in cazul numirii si exercitarii mandatului de Prim-ministru al Romaniei de catre Florin Citu, condamnat penal de o instanta din Statele Unite ale Americii. De asemenea, am facut apel si la Prese ...

- Incepe circul. Noile dezvaluiri despre premierul Florin Citu din perioada acestuia petrecuta in Statele Unite ale Americii au dinamitat coalitia de guvernamant. Betiile si zilele petrecute in inchisoare, neplata unor datorii, tot mai desele masuri economice luate dupa ureche, par ca au pus capac acestui…