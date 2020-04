Stiri pe aceeasi tema

- Plata salariilor, a pensiilor, dar și investițiile vor avea o problema, daca execuția bugetara nu este buna, afirma ministrul Finantelor, Florin Citu. „Toate cheltuielile au un semn de intrebare asupra lor”, a avertizat ministrul.

- "La pensii sunt doua elemente pe care le luam in calcul. Am cuprins in buget cresterea pensiilor, pentru ca era legislatia in vigoare. In acelasi timp, totul depinde de executia bugetara. Vom vedea cum va fi situatia atunci. Acum doua luni nu stiam ca o sa avem un deficit de 6,7% in aceasta perioada.…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Daca, in ceea ce priveste cresterea pensiilor, care erau in bugetul initial,…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a afirmat luni seara ca la minister nu exista niciun proiect privind restructurarea aparatului bugetar sau taieri de salarii in sectorul public, dar se face o analiza pentru a se stabili care sunt cheltuielile neesentiale la care se poate renunta sau care pot…

- "Am imprumutat bani la timp ca sa putem plati și pensii, salarii, ajutoare sociale sau linii de creditare. In calitate de ministru al Finantelor, am trei mesaje importante: 1. Avem scheme de ajutor pentru toți angajații și linii de creditare pentru toate firmele din Romania. 2. Pentru…

- Cițu da asigurari ca declanșarea procedurii de deficit excesiv nu pune in pericol majorarea pensiilor și salariilor in acest an Declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorarile de salarii si pensii prognozate conform bugetului pentru acest an, a precizat,…

- Cițu: Romania va intra in procedura de deficit excesiv cel mai devreme in luna martie. Cum va gestiona Guvernul cel mai mare deficit din ultimii 9 ani Romania va intra in procedura de deficit excesiv, acest lucru nu poate fi evitat si cel mai devreme se poate intampla in martie, a declarat, luni seara,…

