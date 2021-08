Stiri pe aceeasi tema

- Masura va fi implementata de Ministerul Finantelor, prin Centrul National pentru Informatii Financiare, in cadrul unui program pilot.Prim ministrul Romaniei, Florin Citu, a anuntat, printr un mesaj pe pagina de Facebook, ca va fi introdusa factura electronica intre firme relatia cu institutiile publice,…

- Alexandru Nazare a explicat situația dinaintea demiterii sale de catre premierul Florin Cițu printr-o postare pe Facebook și a detaliat și de ce nu a dorit sa iși dea demisia atunci cand i-a cerut-o premierul. „Premierul mi-a cerut demisia, paradoxal, cu o zi inainte de emisiunea Romaniei de eurobonduri,…

- „Prioritatea mea, ca prim-ministru, si a Guvernului pe care il conduc este realizarea unui plan de investitii pana in 2028, care sa includa masuri pentru pregatirea punerii in practica a acestor proiecte de dezvoltare. Romania va beneficia de 76 de miliarde de euro pana in 2027, reprezentand sumele…

- Dosarul cu șina cerut la ghișeele oricarei instituții publice ar putea disparea pana la finalul anului, spera premierul Florin Cițu. El a declarat sambata, ca Ministerul Finantelor a luat masuri care arata ca digitalizarea se poate face foarte repede și a dat cateva exemple in care a eliminat deja din…