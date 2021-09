Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru USR-PLUS Cristian Ghinea spune ca va participa luni la întâlnirea cu șefa Comisiei Europene, la invitația premierului Florin Cîțu, și dupa consultari cu cei doi copreședinți ai USR-PLUS, "pentru ca PNRR este al României". "Zvonurile legate de presupuse…

- ​Varianta în care USR PLUS se va întoarce la guvernare tot într-o varianta cu Florin Cîțu este ”exclusa”, a subliniat sâmbata purtatorul de cuvânt la USR PLUS, deputatul Ionuț Moșteanu.”M-am uitat la discursurile PNL și una din echipe tot…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS Ionut Mosteanu a afirmat ca a vazut in discursurile liberalilor la Congresul PNL rostogolirea unei stiri false si anume ca USR PLUS se va intoarce la guvernare cu Florin Citu in functia de premier. „M-am uitat la discursurile PNL si una din echipe tot rostogoleste…

- Fostul prefect al Capitalei Alin Stoica, inlaturat astazi din funcție alaturi de restul prefecților și subpefecților USR PLUS, se declara convins ca ”singura alianta care poate moderniza Romania este USR PLUS – PNL – UDMR”. Intr-un mesaj publicat pe Facebook, Stoica scrie ca spera ca formațiunea din…

- Fostul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare, a lansat miercuri un nou atac la adresa premierului Florin Cîțu, pe tema impactului bugetar pe care-l va avea PNDL 3, controversatul program Anghel Saligny de 10 miliarde euro pentru primarii, care a aruncat în aer Coaliția. Nazare acuza ca premierul…

- Birourile Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului se reunesc astazi, la ora 12.00, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura a USR PLUS-AUR si pentru a stabili calendarul dezbaterii acesteia, dupa ce vineri, 3 septembrie, și sambata, 4 septembrie, nu s-a intrunit cvorumul. Vicepremierul…

- Ionut Mosteanu a afirmat, referitor la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis catre USR PLUS ca partidul sa se gândeasca la aceasta alianta cu AUR pentru o motiune de cenzura, ca seful statului ar trebui sa cheme formatiunile politice la Cotroceni, iar Florin Cîtu sa faca un pas în…

- Dacian Cioloș, co-președinte al USR PLUS a reacționat la decizia premierului Cițu de a-l demite pe ministrul justiției, Stelian Ion. Cioloș spune, pe Facebook, ca premierul „a demis fara motiv al doilea ministru USR PLUS". „Acesta nu mai e guvern de coaliție", a concluzionat Dacian Cioloș. „Promisiunea…