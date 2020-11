Florin Citu a fost intrebat, luni seara, intr-o conferinta de presa, despre o eventuala reducere a programului de munca si a salariilor pentru bugetari si a afirmat: ”Opinia noastra a fost foarte clara, la inceputul anului. Am anuntat ca, intr-un an cu criza economica, in care economia are o contractie de 4,2 la suta, o criza economica provocata de o criza de sanatate, am reusit sa avem incasari la bugetul de stat, mai mari decat in 2019, cand economia crestea cu peste 4% si dupa ce am eliminat taxele. Nu luam astfel de masuri, din contra. S-a demonstrat si in 2008 - 2009 ca astfel de masuri accentueaza…