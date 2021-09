Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca nu a luat o decizie cu privire la demiterea prefectilor si secretarilor de stat numiti de USR PLUS, insa afirma ca, daca partidul respectiv nu mai este la guvernare, ar fi normal sa plece tot aparatul. Citu a fost intrebat, miercuri, la Antena 3, daca va…

- Nu doar ministrii USR PLUS trebuie sa plece din guvern, ci si secretarii de stat, sefii institutiilor deconcentrate si prefectii acestei formatiuni politice, a declarat miercuri, conform unui comunicat remis AGERPRES, senatorul Marius Dunca, presedintele PSD Brasov. "Doar ministrii USR PLUS isi dau…

- Premierul Florin Cițu este pregatit pentru ședința coaliției de guvernare cu propunerea de revocare a tuturor membrilor USR-PLUS din funcțiile de miniștri, secretari de stat, subsecretari de stat, prefecți și subprefecți, potrivit surselor Realitatea PLUS.Revocarea din funcții ar avea loc doar daca…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca informația potrivit careia Florin Cițu a fost prins baut la volan in SUA nu vine din echipa sa. „Nu am ce sa comentez. Cum sa plece din zona mea daca eu habar nu am avut de subiectul asta? E o minciuna. Daca eu habar…

- Premierul Florin Citu a precizat joi, la Craiova, ca a inceput evaluarea membrilor Cabinetului sau cu portofoliul unde el a propus ministrul, adica la Ministerul Finantelor, pentru ca, sustine seful Guvernului, ''daca nu ai curajul sa iti faci propria analiza atunci nu mai incepi''.…