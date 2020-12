Cîțu, întrebat dacă este sigur pe majoritatea parlamentară: Sunt sigur de această coaliție, suntem pregătiți de o guvernare de durată Premierul Florin Cîțu s-a declarat convins miercuri seara, dupa votul de învestire din Parlament, ca se poate baza pe actuala majoritate parlamentara și ca acesta coaliție de centru-dreapta va fi una de durata.

Cîțu a fost întrebat daca este sigur de actuala majoritate parlamentara. "Sunt sigur de aceasta coaliție de centru-dreapta și suntem pregatiți de o guvernare de durata. Nu vad sa se schimbe lucrurile", a spus el.

Guvernul PNL - USR-PLUS - UDMR, condus de Florin Cîțu, a trecut de votul Parlamentului. Au fost 260 de voturi "pentru" și… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

