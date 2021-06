Florin Citu a fost intrebat sambata, la Sibiu, daca dupa promulgarea legii 5G se va lua vreo masura in privinta unei companii din China. „“Nu se va lua nicio masura. Legea 5G doar prezinta conditiile prin care aceste licente vor fi…si cine pot fi participantii in cazul in care aceste licente vor fi vandute. Nu trebuie sa luam nicio masura impotriva unei companii”, a raspuns premierul Florin Citu. Ambasada Chinei a reactionat dupa promulgarea Legea privind implementarea tehnologiei 5G, avertizand ca, in cazul in care companiile chineze vor fi excluse, interesele poporului roman si cooperarea…