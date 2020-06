Stiri pe aceeasi tema

- Indicatorii de incredere, publicati de Comisia Europena, aferenti lunii mai, semnaleaza o revenire a economiei romanesti peste alte state din regiune, o incredere a agentiilor economici in perspectivele economiei, a afirmat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr un briefing de presa,…

- Indicatorii de incredere, publicati de Comisia Europena, aferenti lunii mai, semnaleaza o revenire a economiei romanesti peste alte state din regiune, o incredere a agentiilor economici in perspectivele economiei, a afirmat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-un briefing de presa.…

- Indicatorii de incredere, publicati de Comisia Europena, aferenti lunii mai, semnaleaza o revenire a economiei romanesti peste alte state din regiune, o incredere a agentiilor economici in perspectivele economiei, a afirmat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-un briefing de…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor Publice, a afirmat marți ca Romania iși va reveni rapid din aceasta criza economica, iar Guvernul se concentreaza pe investițiile in infrastrucutra și pe garantarea investițiilor private cu valoare adaugata mare. ”Vom susține acele sectoare din economie cu valoare adugata…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat miercuri ca se lucreaza la un pachet semnificativ de masuri pentru repornirea economiei, care va aparea dupa terminarea starii de urgenta, informeaza AGERPRES . Cu prilejul prezentarii primei rectificari bugetare din 2020, Citu a subliniat ca scopul acestei…

- Economia Romaniei va inregistra o revenire in forma de "V", scaderea din acest an urmand a fi compensata de o revenire in 2021, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, la Digi24. "Raman la opinia mea ca economia va avea o revenire in V. Dupa aceasta cadere brusca va veni si…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu lauda inițiativele Comisiei Europene pentru repornirea industriei. Acesta a calificat vineri drept "un adevarat Plan Marshall pentru Uniunea Europeana" pachetul de masuri de repornire a economiei propus de Comisia Europeana si votat in Parlamentul European, exprimandu-si…

- Ministrul de Finante anunta vremuri grele pentru romani. "Daca estimarile facute in aceste zile pentru cresterea economica in UE se adeveresc, o sa fie nevoie de un pachet substantial, resurse publice si private, pentru a sustine economia Romaniei- minim 1% din PIB. Pregatesc resurse financiare inclusiv…