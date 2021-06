Stiri pe aceeasi tema

- "Am evitat o tragedie, este foarte bine, nu avem victime in primul rand. Incendiul a fost intr-o zona care urma sa fie reabilitata in toamna. Au fost evacuate persoane preventiv, nici fumul nu a ajuns la ele. Mai multe vom afla mai tarziu, nu știm exact de la ce a inceput, posibil o instalație electrica.…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la TVR 1, despre incendiul izbucnit la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași, ca Ministerul Sanatații trebuie sa implementeze planul de masuri realizat dupa incendiul de la Piatra Neamț: - „Am evitat o tragedie, este foarte bine, nu avem victime…

- UPDATE 20.00 Nicio persoana nu a fost afectata de incendiu, iar pacienții au fost relocați in incinta spitalului, a mai transmis ministerul Sanatații.Potrivit unor surse Realitatea Plus, focul ar fi izbucnit de la o instalație electrica, in zona plafonului.STIREA INIȚIALA"Ministerul Sanatații informeaza…

- Un incendiu a izbucnit asta seara la Spitalul de copii „Sf. Maria” din Iasi. Potrivit primelor informatii, flacarile au cuprins cel putin o incapere de la etajul al treilea al unitatii medicale. Ar fi vorba despre un salon neutilizat din corpul administrativ al cladirii B, sectia ATI. La fata locului…

- Incendiul care a izbucnit marti seara la Spitalul de copii din Iasi a fost lichidat, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, potrivit agerpres.ro. Focul s-a manifestat intr-un salon, pe o suprafata de circa 15 mp. Nu sunt raportate victime, arata sursa citata. ISU…

- Este incendiu marți seara la un pavilion administrativ din secția ATI a spitalului Sfanta Maria din Iași. Au fost evacuate 12 persoane. Potrivit Ministerului Sanatații, nu au fost raportate victime.

- Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva minute la etajul al treilea de la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași. La fața locului se deplaseaza mai multe echipaje de pompieri. Potrivit antena3.ro , managerul Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria” din Iași spune…

