- Florin Citu, ministrul Finantelor, a dat asigurari, marti, ca nu vor exista intarzieri la plata salariilor si pensiilor. Potrivit lui Florin Cițu, in aceasta perioada de criza, serviciile si industria sunt cele care au tras economia in jos, fiind domeniile cele mai afectate de epidemia de coronavirus.…

- Principalele declaratii facute de Florin Citu Ne-am imprumutat la inceputul anului si acest lucru ne-a salvat pentru ca imediat cand au aparut primele semne ale crizei toate pietele financiare s-au blocat si inclusiv cele din Romania. Daca nu am fi avut acei bani am fi avut probleme, dar ne-am imprumutat.…

- Scaderea veniturilor la bugetul de stat, raportata de Ministerul Finantelor Publice prin executia bugetara la trei luni, confirma asteptarile, avand in vedere ca firmele au putut opta, in martie, pentru amanarea platii taxelor. Situatia s-ar putea ameliora usor in aprilie, datorita bonificatiilor…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat marți, dupa o ședința a conducerii PSD, ca social democrații vor depune doua moțiuni simple impotriva ministrului Finanțelor și al Agriculturii. De asemenea, Ciolacu susține ca autoritațile locale vor ramane fara bani la inceputul verii, din cauza…

- Daca guvernantii vor fi doar preocupati de statistica victimelor coronavirusului si nu vor lua masuri de reducere a cheltuielilor bugetare, asteptati-va la scenariul cel mai rau, este avertismentul lansat de Gelu Diaconu, fostul presedinte al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF).…

- Veniturile bugetare, chiar și considerând cadrul macroeconomic curent prognozat de Comisia Naționala de Strategie și Prognoza, sunt probabil supraestimate cu cel puțin 0,3% din PIB, iar cheltuielile bugetare sunt probabil subdimensionate cu cel puțin 0,3-0,45% din PIB, arata un document publicat…

- Finanțarea „este mult mai complicata in aceasta perioada” Foto Agerpres Ministrul finanțelor, Florin Cîtu, atrage atenția ca finanțarea este mult mai complicata în aceasta perioada în care veniturile scad în fiecare zi, iar cheltuielile pentru sanatate și protecție sociala…

- Un guvern interimar, așa cum este al nostru, poate face realocari în buget în cazul în care o cere epidemia de coronavirus și chiar ar fi o neglijența inexplicabila sa nu se faca asa ceva, a declarat Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, pentru HotNews.ro. Potrivit acestuia,…