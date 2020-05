"Acum guverneaza PNL! Maine, PSD-istii lui Dragnea in frunte cu Ciolacu (cel care ii tinea stiuca lui Dragnea in barca) imi dau ocazia, din nou, sa le arat de la tribuna Parlamentului cat sunt de pafaristi. In timp ce noi guvernam si avem rezultate, gasca lui Dragnea urla de pe margine ca niste chibiti adevarati. Va dau un sfat: In loc sa dati cu pietre si sa spargeti geamurile statului roman vulnerabilizandu-l mai bine faceti ceva util pentru Romania", a scris Citu pe Facebook.

El a precizat ca acum guverneaza Partidul National Liberal si guverneaza foarte bine.

"Totusi, pentru…