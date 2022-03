Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Florin Cițu a revenit, marți, cu precizari privind evaluarea miniștrilor in Coaliție, precizand ca nu a vorbit nicio secunda despre remanieri, ci doar despre o evaluare a activitații acestora. Raspunzand intrebarilor jurnaliștilor despre avansul pe care premierul Nicolae Ciuca il are…

- Președintele PNL, Florin Cițu, considera ca reducerea TVA la energie, la 5%, nu reprezinta o soluție in actuala criza. In opinia sa, ar trebui acțiuni indreptate catre toate sectoarele și un „TVA scazut generalizat”. Intrebat ce masuri se iau in contextul exploziei actuale a prețurilor, Cițu a spus…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat la TVR 1 ca primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, s-a autosuspendat din toate functiile detinute in partid, iar in acest context PNL nu are "nicio parghie sa-i ceara altceva". Citu admite ca situatia edilului din Iasi aduce prejudicii de imagine partidului,…

- Presedintele USR Dacian Ciolos a declarat despre atmosfera din partid, ca USR are nevoie sa isi rezolve niste probleme interne, si sa depaseasca fracturile care inca exista dupa fuziune. ”Exista o majoritate in Biroul National, care este alta decat a presedintelui”, a mai spuns Ciolos, aratand ca ”exista…

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat miercuri, 12 ianuarie, pentru dcnews.ro , ca el l-a propus pe liberalul Nicolae Ciuca premier „tocmai pentru a elimina aceasta problema a polilor de putere” din partid. „Bineințeles ca toți am avut aceasta discuție (n.r. despre centrele de putere), inainte de…

- Presedintele PNL, Florin Citu, se arata amuzat si rade atunci cand este intrebat despre un eventual congres in cadrul caruia sa fie schimbat de la sefia partidului. „Schimbarea mea din functie va fi la urmatorul congres, in 2025”, afirma liderul liberal. „Cred ca vorbesc cei care nu au trecut prin Congres…

- "Cred ca vorbesc cei care nu au trecut prin Congres anul trecut. Mai sunt cativa care nu au trecut prin Congresul de anul trecut si poate l-au pierdut si au o nostalgie asa de... Doar daca vrem sa ne batem joc de munca colegilor nostri din Guvern, de munca colegilor nostri, atunci putem sa facem asa…