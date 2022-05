“Informatiile oficiale arata ca in primul trimestru suma TVA restituita de stat companiilor a fost in medie cu 600 mil lei MAI MICA decat in trimestrul I al anului trecut. Pentru a arata un deficit bugetar mai mic, companiile din Romania sunt, nu gasesc acum alt cuvant, suprataxate. Banii pe care trebuiau sa-i foloseasca pentru investitii sau cresteri de salarii sunt “retinuti” de stat pentru a prezenta un deficit bugetar mai mic. Si cu toate aceste eforturi si costuri pentru companiile care sustin din taxele lor bugetul Romaniei, in martie 2022 deficitul bugetar este MAI MARE decat in martie…