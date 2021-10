Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar a postat, vineri seara, un mesaj in care spune ca Romania a depașit, in premiera, Ungaria la Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor. „In premiera, Romania a depașit Ungaria la PIB pe cap de locuitor. Vestea buna este ca va depași și Polonia, așa cum anunța Banca…

- Premierul interimar Florin Cițu anunța ca Romania are un PIB pe cap de locuitor mai mare decat Ungaria și ca urmeaza sa depașeasca și Polonia, daca economia va merge in același ritm. Romania are cea mai buna redresare economica din Europa, mai spune premierul.

- Florin Cițu anunța faptul ca Romania a depașit Ungaria la PIB-ul pe cap de locuitor. Este prima oara cand se intampla acest lucru."In premiera, Romania a depașit Ungaria la PIB pe cap de locuitor. Vestea buna este ca va depași și Polonia, așa cum anunța Banca Mondiala. Desigur, pentru asta trebuie sa…

- Cifrele plaseaza Romania drept tara cu cea mai buna dinamica din Europa, una cu cele mai bune dinamici economice din lume, potrivit lui Marcel Ionescu-Heroiu, senior expert dezvoltare urbana la Banca Mondiala, care subliniaza ca anul acesta tara noastra a depasit, in premiera, Ungaria ca PIB pe cap…

- Cifrele plaseaza Romania drept tara cu cea mai buna dinamica din Europa, una cu cele mai bune dinamici economice din lume, potrivit lui Marcel Ionescu-Heroiu, senior expert dezvoltare urbana la Banca Mondiala, care subliniaza ca anul acesta tara noastra a depasit, in premiera, Ungaria ca PIB pe cap…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu afirma ca Romania se afla pe locul al patrulea in lume ca numar de infectari cu SARS-CoV-2 si ca numar de decese, alaturi de tari cu o populatie de 3,5 ori mai mare. "«Romania normala» promisa a fost in ultimele luni un stat complet iresponsabil fata de proprii…

- Economistul liberal Bogdan Glavan taxeaza discursul premierului Florin Cițu in care a spus ca economia romaneasca a crescut cu 13,6% in trimestrul doi din 2021 datorita masurilor luate de guvernul actual. Acesta susține ca șeful Executivului transmite mesaje aburitoare și ca iși asume merite care i…

- Pretul locuintelor din Romania a crescut cu 28,4% in perioada 2015-2020, comparativ cu alte tari din Europa de Est, unde preturile medii au avansat cu 78,5% in Ungaria, 53,9% in Cehia, 37,4% in Bulgaria si 35,4% in Polonia, spune Cristian Popa, membru CA al BNR, intr-o postare pe Facebook, anunța…