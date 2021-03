Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat marți ca „peste 40% dintre cladirile în care funcționeaza școli sunt amplasate în zone cu risc seismic ridicat”, catalogând acest fapt drept un „adevar trist”. Acesta a adaugat ca „este foarte important ca…

- Principalele domenii care vor fi finanțate prin PNRR Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. Ministrul investitiilor si proiectelor europene, Cristian Ghinea, este asteptat în mai putin de doua ore la Parlament, în Comisia de resort,…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, bugetul pe 2021 va permite dezvoltarea Romaniei in sectoare esentiale, care adesea au fost "ignorate" in trecut."Investitiile, reformele si cresterea economica sunt pilonii pe care este construit bugetul pentru 2021, astfel incat sa fie respectate totodata principiile…

- Premierul Florin Cițu susține ca nu va supune dezbaterii Parlamentului Programul Național de Reziliența și Redresare. Cițu considera ca PSD practica un șantaj la adresa PNL și il invita pe Marcel Ciolacu sa le explice celor din Europa de ce nu susține acest proiect. ”Aici lucrurile sunt foarte simple.…

- Premierul Florin Cițu susține ca nu va supune dezbaterii Parlamentului Programul Național de Reziliența și Redresare. Cițu considera ca PSD practica un șantaj la adresa PNL și il invita pe Marcel Ciolacu sa le explice celor din Europa de ce nu susține acest proiect. Citește și: Alexandru Rafila:…

- Sanatatea, crearea de locuri munca, învațamântul și zona de mediu vor fi domenii prioritare în Planul Național de Redresare și Reziliența, prin care România dispune de granturi europene și credite în condiții foarte avantajoase de 30 de miliarde de euro, a declarat miercuri…

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…

- Ciolacu acuza Guvernul de lipsa legii bugetului și a unui plan pentru accesarea fondurilor europene. ”Este o prapastie uriașa intre așteptarile liderilor europeni și oferta jalnica a actualei guvernari”, considera liderul social-democrat. ”Maculatura lor a fost deja respinsa de doua ori. De aceea, cer…