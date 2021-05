Stiri pe aceeasi tema

- Intalnire a premierului Florin Citu cu președintele PSD, Marcel Ciolacu Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Premierul Florin Cîțu are o întâlnire, la Palatul Victoria, cu liderul PSD Marcel Ciolacu pentru a discuta Planul Național de Redresare și Reziliența. Înaintea discuției…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, 20 mai, la sosirea la Guvern pentru discuțiile cu Florin Cițu, privind Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ca nu a avut nicio problema in a raspunde invitației facute de premier.„Știm cu toții ca PNRR-ul a fost respins de doua ori de catre…

- Astazi, la ora 15:00, premierul Florin Cițu are o intalnire cu liderul PSD Marcel Ciolacu, care va veni la Palatul Victoria insoțit de mai mulți reprezentanți social-democrați.Aceștia vor discuta despre Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), asta in contextul in care PSD a cerut ca acest…

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri, dupa ședința de guvern, ca joi, de la ora 15, va avea o intalnire la Palatul Victoria cu o delegație a Partidului Social Democrat pe subiectul PNRR. „Sa vedem daca vin”, a precizat premierul. „Maine la, ora 15, voi avea o intalnire la Guvern cu cațiva reprezentanți…

- Premierul Florin Cițu s-a intors de la Bruxelles cu ”recomandarea” ca ar fi bine ca Planul Național de Reziliența și Redresare sa fie discutat și cu cei din opoziție, inainte de a fi trimis in forma lui finala catre Comisia Europeana. Sursele noastre susțin ca premierul ar fi avut o discuție…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, dupa ședința de guvern, ca Romania va depune Planul Național de Redresare și Reziliența care va cuprinde toata suma de 29,2 miliarde de euro pe care Comisia Europeana o va acorda Romaniei. Dupa vizita la Bruxelles, unde a avut mai multe intalniri cu oficialii europeni,…

- Deputatul PSD Radu Popa afirma ca ministrul Economiei, Virgil Popescu, a reusit contraperformanta de a-i fi respinse proiectele din Planul National de Redresare si Rezilienta, inclusiv cel referitor la producerea si distribuirea de hidrogen. Deputatul social-democrat sustine ca ministrul nu s-a consultat…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Planul National de Redresare si Rezilienta va fi finalizat in cateva zile si va fi prezentat public. "Discutiile in coalitie continua pe Planul National de Rezilienta. Cred ca avansam si avem un plan foarte bun. Asa cum am construit bugetul si aici ne axam…