Cîțu, în corzi. Românii nu mai vor să se vaccineze Vestea buna pe care a dat-o Florin Cițu este ca, de ieri, se pot vaccina 115.000 de romani pe zi. Vestea proasta este ca, in 5 zile, campania de vaccinare se va opri, avand in vedere numarul redus de persoane inscrise pe listele de așteptare. Astfel, numarul total de vaccinați nu va depași 3 milioane. […] The post Cițu, in corzi. Romanii nu mai vor sa se vaccineze first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

