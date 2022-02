Stiri pe aceeasi tema

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Europa FM, ca nu a observat o ruptura intre liderul PNL Florin Cițu și premierul Niculae Ciuca.

Oficialii Bancii Centrale a SUA (Fed), care doresc sa creasca ratele de politica monetara in fața inflației, planuiesc sa faca acest lucru mult mai repede decat in ​​ultima perioada de redresare și creștere economica, potrivit AFP.

In contextul in care inflația a ajuns la 8,4% și are tendința de creștere, Coaliția ia in calcul o creștere a veniturilor de 6-7% pentru a acoperi creșterea inflației. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, salariile ar urma sa aiba o creștere de la 1 iulie la rectificarea bugetara, iar pensiile…

Majorarea dobanzii cheie de catre Banca Nationala este determinata de inflatia din Romania, care este parte integranta a inflatiei globale, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES , Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, care a subliniat ca rata de politica monetara este real negativa. „Masura…

Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis astazi majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an, de la 2,00 la suta pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022, ceea ce inseamna creșteri de dobanzi bancare pe toata linia, atat la credite, cat…

Consiliul de administratie al BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an, de la 2,00 la suta pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022. Instituția apreciaza ca inflația ar putea urca in trimestrul II cu doua cifre, din cauza prețurilor energiei.…

„Eu ma uit la Banca Naționala, la deciziile ei, și am incredere ca o sa știe sa reduca rata inflației. In același timp, BNR trebuie sa fie ajutata. E foarte important! Anul trecut, am ajutat mult BNR prin reducerea deficitului de la 10 la sub 7 la suta. E nevoie și in continuare, mai ales ca acum a…

„Nu știm inca care va fi impactul in temperarea inflației. Foarte probabil vom vedea o temperare a inflației in urmatoarele luni, pana in aprilie cand expira acest pachet de sprijin, insa in aprilie este la fel de probabil sa vedem inflația din nou la 8% sau poate peste", a spus Florin Andrei intr-o…