- Deficitul bugetar a fost finantat in aprilie la o dobanda medie de 3,5% pe an, fata de 4,5% in aceeasi luna din 2019, banii economisiti fiind alocati catre sanatate, somaj tehnic, investitii, afirma pe Facebook ministrul Finantelor, Florin Citu. „Am reusit imposibilul. In aprilie 2020 am finantat deficitul…

- Ministrul Finanțelor, Florin Citu, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca deficitul bugetar a fost finantat in aprilie la o dobanda medie de 3,5% pe an, fata de 4,5% in aceeasi luna din 2019, banii economisiti fiind alocati catre sanatate, somaj tehnic și investitii.

- Finantele imprumuta 4 miliarde de lei in luna mai, a afirmat duminica ministrul de resort, Florin Citu, precizand ca deficitul bugetar a fost finantat in aprilie la o dobanda de 3,5% si ca „gasca lui Ciolacu” ar fi fost in faliment acum, pentru ca nu ar fi gasit finantare.

- Pana sa ajunga sa fie dezbatut proiectul in ședința de Guvern, ministrul Finanțelor a trecut in revista pricipalele aspecte ce țin de prima rectificare bugetara din 2020. Rectificare facuta mai devreme ca de obicei, dat fiind contextul provocat de COVID-19. Florin Cițu a anunțat, din start, ca deficitul…

- Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ veniturile iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depasi 5% din produsul intern brut, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru Reuters, informeaza…

- Dobanzile scad pentru ca investorii au incredere ca acest Guvern PNL face ce este nevoie si ce trebuie pentru a reduce deficitul bugetar, scrie ministrul Finantelor, Florin Citu, pe Facebook. "Reducem deficitul bugetar pentru ca doar asa putem sa reducem inflatia si dobanzile, sa ne asiguram ca raman…

- Avertismentele referitoare la deficitul structural si la deficitul bugetar venite de la Comisia Europeana (CE) timp de trei ani au fost ignorate de guvernul PSD, a declarat, vineri, ministrul Finantelor, Florin Citu, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa publicarea unui raport al CE in care se arata…

