- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca Guvernul nu ia in considerare in acest moment o restructurare a aparatului public, insa dupa rezolvarea crizei de sanatate este timp pentru reforme in domeniul public. Florin Citu precizeaza ca nu exista vreo discutie privind restructurarea aparatului…

- Sedinta de Guvern, care va avea loc in sistem de teleconferinta, este programata la ora 17.00. In cadrul ei se vor adopta masuri care ar trebui sa contracareze criza generata de pandemia de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va adopta un prim set de masuri pentru sustinerea…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a vorbit, marti seara, la Digi24, despre masurile economice pe care Guvernul le are pregatite si le va adopta in sedinta de miercuri pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Guvernul a facut calcule si se pregateste pentru perspectiva ca 500.000,…

- Guvernul a adoptat OUG pentru restructurarea ANAF. Peste 2.000 de posturi de execuție si 35 de posturi de conducere vor fi eliminate Guvernul a adoptat OUG pentru reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care prevede reducerea structurii de personal cu peste 2.000 de posturi…

- Cițu: Programul "Prima Casa" exista, functioneaza și are un plafon de doua miliarde de lei Programul "Prima Casa" functioneaza, are un plafon de doua miliarde de lei si nu au fost schimbate nici criteriile de acordare a creditului, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice,…

- Cați bani caștiga omul care gestioneaza banii Romaniei. Ce salariu incaseaza ministrul Finantelor Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, sambata, ca el castiga 12.000 lei lunar, mai putin decat incasa ca senator. "Mi-am limitat salariul, este 12.000 lei. Mi-a scăzut salariul, să ştiţi,…