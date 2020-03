Stiri pe aceeasi tema

- Masura privind suportarea somajului tehnic de catre stat vizeaza in principal companiile afectate direct de masurile luate de Executiv, respectiv restaurante, companii care se ocupa de organizarea de evenimente si, initial, se va merge pe durata starii de urgenta, de 30 de zile, care poate fi prelungita…

- „In aceste zile trebuie sa dam dovada de responsabilitate. PSD propune un set de prioritați care ar trebui preluate și implementate urgent. Pentru a fi eficiente orice amanare va avea consecințe negative”, a declarat Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, intr-o transmisiune in direct pe…

- Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, anunța ca se amâna termenul de depunere a declarațiilor fiscale de la 25 martie 2020, pâna la data de 25 aprilie 2020, conform unei postari a acestuia de pe Facebook.Potrivit acestuia, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a pregatit o…

- Ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu afirma ca, de la preluarea mandatului, nu a facut decat sa plateasca facturi si nu a facut cheltuieli suplimentare care sa creasca deficitul, acesta fiind rezultatul guvernarii PSD. Citu afirma ca Viorica Dncila si Eugen Teodorovici au informat inclusiv…

- Romania va intra in procedura de deficit excesiv, acest lucru nu poate fi evitat si cel mai devreme se poate intampla in martie, a declarat, luni seara, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu.Citește și: Raed Arafat trage cu TUNUL in Guvernul PNL: a identificat portița lasata spitalelor…

- Cițu: Romania va intra in procedura de deficit excesiv cel mai devreme in luna martie. Cum va gestiona Guvernul cel mai mare deficit din ultimii 9 ani Romania va intra in procedura de deficit excesiv, acest lucru nu poate fi evitat si cel mai devreme se poate intampla in martie, a declarat, luni seara,…

- Cristian Vasilcoiu, fost consilier la Ministerul Muncii in timpul mandatului Olguței Vasilescu, reacționeaza virulent dupa atacul lui Florin Cițu la adresa PSD. Ministrul demis al Finanțelor a susținut ca PSD vrea sa respinga OUG 1/2020, pentru ca, prin aceasta, PNL le-a inghețat salariile și "sunt…

- Cițu vrea sa monitorizeze companiile de stat care pierd bani, dar care primesc in același timp subvenții: “Sa bagi bani anual intr-o companie fara sa produca nimic este o pierdere majora” Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat ca va monitoriza toate companiile de stat care pierd bani,…