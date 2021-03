Stiri pe aceeasi tema

- O economie care produce bunastare pentru toți romanii se bazeaza pe investiții, spune premierul Florin Cițu, dupa anunțul INS privind creșterea investițiilor in 2020, comparativ cu 2019: „Am reușit imposibilul”. „Am reușit imposibilul! In 2020 investițiile nete in economie au crescut! Am spus din prima…

- Intrebat care este necesarul de imprumut al Romaniei in 2021, premierul a raspuns: „Necesarul de imprumut direct este deficitul bugetar. Ce mai vine din trecut, vom vedea, cred ca in jur de 40 de miliarde. Dar Finantele vor veni cu strategia, dupa publicarea strategia Asta inseamna ca in economie anul…

- Premierul Florin Citu a declarat ca bugetul pentru 2021 va fi pus in dezbatere publica miercuri seara sau joi dimineata. El a adaugat ca investitiile in acest an vor creste, iar in buget sunt prevazuti si banii necesari campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. „Vom pune in dezbatere publica…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, la finalul ședinței de Guvern, ca bugetul pentru anul 2021 va fi pus in dezbatere publica miercuri seara sau joi dimineața. Liberalul a spus ca investițiile din acest an vor crește. Totodata, șeful Executivului a mai spus ca in buget sunt prevazuți și banii necesari…

- Premierul Florin Citu a anunțat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca salariile si sporurile de care beneficiaza personalul din administratia publica centrala si locala, inclusiv cel care ocupa functii de demnitate publica, se vor mentine anul viitor la nivelul celor din decembrie 2020. „Legat de ordonanta…