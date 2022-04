Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu a declarat joi, ca a aflat luni, de la partea ucraineana, care l-a intrebat ce se intampla, despre faptul ca presedintele camerei, Marcel Ciolacu nu mai vine pe 27 aprilie in vizita in Ucraina. Citu l-a contrazis pe Ciolacu, care afirmase in cursul diminetii ca l-a…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a transmis, joi, dupa vizita pe care a efectuat-o la Kiev, ca Rusia trebuie sa plateasca pentru intregul plan de reconstructie al Ucrainei. ”Rusia trebuie sa plateasca pentru intregul plan de reconstructie al Ucrainei. Am transmis asta in cadrul conferintei de presa…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, dupa vizita la Kiev de marți, pe care a efectuat-o impreuna cu Marcel Ciolacu, ca absența lui Florin Cițu din delegație s-a datorat faptului ca „au fost doua vizite planificate separat”, dar și ca numarul delegaților era limitat. „Au fost doua vizite planificate separat,…

- Marcel Ciolacu, the president of the Parliament’s Chamber of Deputies and Florin Cițu, the president of the Senate, will travel to Kyiv, they announced. The visit follows an invitation from Ruslan Stefanchuk, the chairman of the Verkhovna Rada, the unicameral parliament of Ukraine. Both presidents of…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, va merge peste doua saptamani, pe 27 aprilie, in vizita oficiala in Ucraina, la invitația președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk. Cu aproximativ o ora inaintea anunțului facut de Camera Deputaților, și președintele Senatului, Florin…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a fost invitat sa efectueze o vizita oficiala in Ucraina, a transmis, miercuri, Senatul. El ar putea ajunge la Kiev miercurea viitoare. ”Presedintele Senatului, Florin Citu, a fost invitat sa efectueze o vizita oficiala in Kiev, Ucraina, de catre Presedintele Radei…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, pleaca pentru o saptamana in Statele Unite ale Americii, cu o delegație care va avea intrevederi oficiale cu reprezentanți ai Senatului și ai Camerei Reprezentanților SUA, precum și ai Departamentului de Stat. De asemenea, vor avea loc și intalniri cu reprezentanți…

- Marcel Ciolacu i-a transmis lui Florin Citu ca, in cazul in care PSD iese de la guvernare, vor fi alegeri anticipate, insa nu considera ca Romania isi permite sa aiba in momentul de fata alegeri anticipate. „Avem doua conceptii diferite, chiar despre lume si viata. Sunt si probleme de fond, dar domnul…