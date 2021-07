Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat marti desfiintarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Declarația a venit la scurt timp dupa ce Dan Barna și Kelemen Hunor au raspuns prezent la o ședința ce a avut loc in biroul lui Ludovic Orban. Premierul Florin Cițu a vorbit marți despre un…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, ca nu are argumentele care sa susțina scoaterea adresei de domiciliu din cartea de identitate și ca nu a discutat cu partenerul de coaliție despre acest subiect pana acum. ”Sunt deschis, vreau sa ascult argumentele și apoi vom lua o decizie. Nu știu exact care sunt…

- Premierul Florin Citu si ministrul Sanatatii Ioana Mihaila au facut, vineri, declaratii contradictorii despre Agentia Nationala pentru Infrastructura in Sanatate. In timp ce premierul afirma ca nu s-a ajuns la un acord in coalitie, Mihaila sustine ca proiectul face parte din Programul de guvernare,…

- Prim-ministrul Flroin Cițu a declarat, la cateva ore dupa afirmațiile lui Ludovc Orban, ca vaccinul anti-COVID s-ar putea plati de anul viitor, in afara categoriilor vulnerabile, ca vaccinul este și va ramane gratuit. Cițu a ieșit public ianinte de videoconferința cu prefecții, “pentru a impulsiona”…

- Premierul Florin Cițu a transmis, sambata, un nou mesaj despre o eventuala candidatura a sa la șefia PNL, dupa ce Emil Boc a spus despre el ca “este viitorul Romaniei și al Partidului Liberal”, relateaza DC News. “In primul rand, nu avem un Congres al PNL. In al doilea rand, opinia domnului astazi…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca partidul sau nu va vota alaturi de USR PLUS proiectul de lege inițiat de formațiunea condusa de Dan Barna și Dacian Cioloș, care prevede acordarea unei zile libere pentru persoanele care doresc sa se vaccineze. “Nu au discutat cu noi inainte de depunerea…

- Premierul Florin Citu le-a multumit, vineri, romanilor care au ales sa se vaccineze la centrele drive-thru din toata tara. El a afirmat ca sunt toate conditiile sa se ajunga la 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie. „Vreau sa le multumesc tuturor romanilor care au mers sa se vaccineze la…

- Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, dupa acuzațiile lui Vlad Voiculescu privind datele eronate din pandemie, ca lucrurile trebuie clarificate și i-a cerut vicepremierului Dan Barna sa spuna daca știa despre aceste lucruri și ce masuri a dispus. „Lucrurile trebuie clarificate. Eu ii cer public…