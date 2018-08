Citu ii va chema la audieri in Senat pe ministrii Economiei si de Finante Senatorul PNL Florin Citu anunta ca ii va chema la audieri pe ministrii Economiei, Danut Andrusca, si Finantelor, Eugen Teodorovici, in Comisia economica a Senatului pentru a da explicatii cu privire la memorandumul pentru stergerea datoriei de 400 milioane de dolari a companiei KazMunayGas.



"Are curaj Teodorovici sa mearga pana la capat si sa recupereze 400 milioane de dolari? Deranj mare la Finante. Postarea mea de ieri despre jaful de la KazMunayGas a creat multa valva printre pesedisti.



Pe langa telefoanele primite ca sa-mi vad de treaba, s-a intamplat si un lucru bun.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

