Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Florin Citu a raspuns, marti, dupa sedinta conducerii PNL, la acuzatiile aduse de Dan Motreanu, care a spus ca este vinovat pentru tot ceea ce se intampla in partid. Liderul liberal a spus ca eurodeputatul putea sa candideze la Congres, daca voia alta conducere.

- Liderul PNL Giurgiu, Dan Motreanu, a declarat marti ca presedintele PNL, Florin Citu, "este vinovat" de ceea ce se intampla in prezent in partid. Intrebat daca apreciaza ca Florin Citu este vinovat de ceea ce se intampla in PNL, el a raspuns: "Da, in acest moment este vinovat". Motreanu…

- Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a declarat marți seara, 2 noiembrie, ca liderul partidului, Florin Citu, este vinovat pentru ce se intampla in partid. Afirmațiile vin dupa ce au fost publicate declarațiile facute de el in ședința Biroului Politic Național de la Parlament. Dan Motreanu a fost intrebat…

- Dan Motreanu a fost intrebat, marti seara, dupa sedinta Biroului Politic National al PNL daca Florin Citu este vinovat pentru ce se intampla in partid si a afirmat. ”Da, in acest moment este vinovat”. Liberalii au discutat, marti seara, despre flexibilizarea mandatului si au decis sa discute cu PSD…

- Florin Cițu, președintele PNL, ii da o replica ironica lui Dan Motreanu, președintele PNL Giurgiu, cea mai performanta filiala județeana a liberalilor, cel care l-a criticat in ședința conducerii partidului de marți seara. „A fost un Congres, am fost ales cu 60%. Domnul Motreanu a candidat.…

- Dupa ce Florin Cițu a fost inlocuit din postura de premier desemnat, in PNL apele sunt din ce in ce tot mai tulburi. Criticat de Ilie Bolojan, președintele CJ Bihor, și de Nelu Popa, primarul Reșiței, președintele PNL este contrazis și de Dan Motreanu. Președintele PNL Giurgiu, cea mai performanta…

- Liderul PNL Giurgiu, Dan Motreanu, taxeaza dur, intr-o postare pe Facebook, lipa de meritocrație din PNL, promovata de Florin Cițu și de susținatorii sai in alegerile din acest weekend, cand liberalii sunt așteptați sa-și aleaga conducerea. “Nu candidez pentru nicio funcție la acest congres al PNL,…

- Presedintele organizatiei judetene PNL Giurgiu, Dan Motreanu, a anunțat, vineri, dupa prezentarea moțiunii de catre Ludovic Orban, ca filiala va discuta saptamana viitoare, in Comitetul Director Judetean, pe tema motiunilor depuse de ambii candidați la președinția partidului. Liderul filialei PNL Giurgiu…