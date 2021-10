Florin Cițu ii critica pe romanii care au decis sa protesteze, sambata, impotriva noilor restricții introduse odata cu certificatul verde. Cițu spune ca mesajele anti-vaccinare sunt promovate de televiziuni. ”Un protest cinic in ziua in care aveam cel mai mare numar de persoane vaccinate. Avem un partid pro-european care are un mesaj anti-vaccinare, e un mesaj cu care trebuie sa ne luptam. Campania noastra a fost prezentata la televizor, dar nu cum au fost prezentate cele anti-vaccinare. Iresponsabilitatea unor oameni pica și pe umerii celorlalți romani. Politicienii ar trebui sa se dezica de…