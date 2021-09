Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, noul președinte ales al PNL, ii cere lui Ludovic Orban sa clarifice declarațiile facute ieri, 25 septembrie, la Congres, cand a spus ca intre el și președintele Klaus Iohannis nu mai exista „niciun parteneriat”. „Aseara am vazut o declarație a domnului la plecare, eu sper ca era o declarație…

- Președintele nou ales dupa Congresul PNL din 25 septembrie ar trebui sa ocupe și funcția de prim – ministru, considera actualul lider al partidului, Ludovic Orban. Acesta arata mari rezerve in cazul contracandidatului sau, pe motiv ca nu ar fi agreat in cazul refacerii coaliției cu USR – PLUS. „Premier…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Digi24, ca iși va scrie demisia inainte de 25 septembrie, ziua Congresului, și ca, daca va pierde alegerile, va pleca din funcția de șef al Camerei Deputaților. Orban a facut aluzie și la momentul in care Florin Cițu ar pierde alegerile, spunand…