Stiri pe aceeasi tema

- În prima zi de președinte al PNL, Florin Cîțu îi cere explicații lui Ludovic Orban pentru afirmația facuta la finalul Congresului PNL, când anunța ca parteneriatul sau cu presedintele Klaus Iohannis s-a încheiat. ”Îi voi da posibilitatea domnului Ludovic Orban…

- " In fotbal se joaca pe goluri, politica este pe voturi. (...) Aseara am auzit o declarație a lui Ludovic Orban, la plecare, sper ca era o declarație la suparare, pentru ca pe mine m-au votat membri PNL și pentru parteneriatul cu președintele Klaus Iohannis, așa ca in primul BEX eu ii voi cere lui Ludovic…

- Noul președinte al PNL, Florin Cițu și-a intrat deja in rol și ii cere lamuriri lui Ludovic Orban referitoare la declarațiile facute ieri. Mai exact, Cițu a spus ca ii va cere fostului președinte al PNL, Ludovic Orban, sa iși clarifice declarația prin care a anunțat ca orice parteneriat intre el și…

- Florin Cițu, ales in urma cu o zi președinte PNL, ii cere lui Ludovic Orban sa clarifice ce a vrut sa spuna cand a afirmat ca intre el și președintele Klaus Iohannis nu mai exista niciun parteneriat. "Daca nu-și clarifica poziția, o clarificam noi pentru el", a afirmat premierul.

- „Acum ramane la PNL. Stati sa vedem majoritatea parlamentara pentru ca este nevoie de un vot. S-ar putea sa fie cineva interimar. Vom vedea cine o sa fie”, a afirmat Florin Citu, intrebat la finalul Congresului PNL daca sefia Camerei Deputatilor va ramane la PNL.Ludovic Orban a declarat, sambata, dupa…

- „Sa fie foarte clar, PNL are un parteneriat puternic cu Klaus Iohannis. In primul rand inseamna garanția ca liberalii vor ramane la guvernare pana in 2024”, a declarat la Digi24 noul președinte al PNL, Florin Cițu. Asta dupa ce fostul lider la PNL, Ludovic Orban, a declarat ca la finalul Congresului,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, s-a aratat deranjat de afirmațiile premierului Florin Cițu, contracandidatul sau la alegerile pentru șefia liberalilor, care a spus in luna august despre el ca „a ales un mod foarte urat de a iesi din politica”. „M-a pensionat, a spus ca mi-am ales un mod urat de a ieși…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca au fost pregatite doua variante de rezerva cu privire la locul in care se va desfasura Congresul si e posibil ca acesta sa se faca in aer liber. Intrebat, dupa Consiliul National al PNL ce vor face liberalii, daca nu isi vor putea organiza Congresul…