- Premierul Florin Cițu, vicepreședinte PNL, și-a facut intrarea la Gala TNL de vienri seara pe melodia Warrior a celor de la Manowar, i-a felicitat pe liderii TNL pentru rezultatele de la alegerile din 2020.„Premiile primite arata ce ați facut pentru PNL in ultimul an și jumatate și pentru asta trebuie…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri ca a vazut foarte multi politicieni care dupa ce intra in politica dispar si timp de 20, 30 de ani nu prea fac nimic pentru Romania. "Cand intri in politica te hotarasti sa iti asumi ceva, asta este primul pas - sa iti pui pielea in bataie. Dar am vazut foarte…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis, PNL nu avea nici guvernarea si nici functia de prim-ministru. "Eu vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania, nu al doilea, nu primul daca mai scoatem nu stiu ce procente, nu,…

- BLOOMBERG: Guvernul roman supraviețuiește moțiunii de cenzura Premierul Florin Cîțu.Foto: gov.ro. Guvernul României a supraviețuit unei moțiuni de cenzura în Parlament, reafirmând majoritatea coaliției de guvernamânt în legislativ, în timp ce prim-ministrul…

- Premierul Florin Cițu a venit, marți seara, la Digi 24, cu o declarație uluitoare. Potrivit acestuia, localitațile conduse de liberali au venituri mai mici, iar cele conduse de sociliști, mai mici. "Puterea de cumparare e mai mare ca in Bulgaria, Grecia… Și peste Ungaria. Bucureștiul…

- Premierul Florin Citu s-a adresat marti, in plenul Camerelor reunite, PSD, la dezbaterea motiunii de cenzura, spunand ca PSD a dezvoltat o obsesie personala, ca social-democratilor le e frica si ca guvernarea e puternica si unita. Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit marti in sedinta comuna pentru…

- PNL are asigurat spectacolul politic al verii, cu vedete de prim rang in cea mai importanta batalie politica interna din partid, cea pentru funcția de președinte plus echipa: șeful Camerei Deputaților Ludovic Orban iși joaca mandatul in fața premierului Florin Cițu. Duminica, 30 mai 2021,…

- Premierul Florin Citu a vorbit, miercuri seara, despre intrarea sa in politica dar si despre cum ar trebui sa fie Romania la 30 de ani de la caderea comunismului. ”Cand am intrat in politica, nu prea stiam eu de ce intru in politica. Am intrat in politica pe partea liberala pentru ca sunt…