- Premierul Florin Cițu a declarat sambata, dupa ce 15 localitati și peste 100 de case au fost afectate de furtunile si inundațiile care au avut loc cu o zi inainte, ca așteapta de la prefectul județului Alba o evaluare a pagubelor, iar Guvernul va ajuta cu tot ce este necesar. „Am fost permanent informat…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a povestit, luni seara, in exclusivitate, la Realitatea PLUS, cum a avut loc intalnirea sa cu ursul in comuna natala. Ministrul nu a ezitat sa ii critice pe turiști și locuitorii din zona care au nu au ținut cont de pericolul pe care-l reprezinta urșii și s-au apropiat…

- Doua acorduri-cadru au fost semnate, marti, la sediul Ministerului de Interne, pentru achizitionarea a 476 de autospeciale destinate pompierilor pentru interventii la incendii, cu o valoare totala de 159 milioane euro cu TVA, achizitia fiind finantata din fonduri europene, in cadrul proiectului VIZIUNE.…

