- Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, a declarat luni, la Digi24, ca nu ințelege de ce Guvernul a investit 180 de milioane de lei in Fondul Proprietatea in condițiile in care susține ca nu are bani pentru alte masuri. „Guvernul a facut un lucru care pe mine m-a surprins, o investiție…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui bazin de inot olimpic in municipiul Vaslui, conform news.ro. Conform ministerului cladirea in care se va afla bazinul va fi construita pe un regim de inaltime…

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat miercuri, 12 ianuarie, pentru dcnews.ro , ca el l-a propus pe liberalul Nicolae Ciuca premier „tocmai pentru a elimina aceasta problema a polilor de putere” din partid. „Bineințeles ca toți am avut aceasta discuție (n.r. despre centrele de putere), inainte de…

- "Am spus de la punctul 0 al programului de guvernare sa nu ne inchipuim ca aceste majorari ii vom imbogați pe pensionari, ci doar sa le ofere un scut in fața acestui val cumplit de scumpiri" a afirmat Budai la finalul ședinței de guvern.Ministrul Muncii a oferit detalii și in ceea ce privește intenția…

- La o saptamana dupa ce Guvernul PNL – PSD – UDMR condus de Nicolae Ciuca a obținut voturile de investire in Parlament, președintele liberal Florin Cițu a declarat la Digi24 ca la cel mai mic derapaj de la programul de guvernare, PNL se va reuni și va decide daca merge mai departe in coaliția de guvernare…

- Prim-ministrul Nicolae Ionel Ciuca, impreuna cu ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian-Ionuț Chesnoiu, au vizitat o ferma de creștere pui din localitatea Francești și o fabrica de nutrețuri combinate din localitatea Babeni, județul Valcea. Grupul cu capital romanesc 100%, din care fac…

- Reprezentanții PNL și PSD s-au intalnit joi, de la ora 16:00, pentru o noua runda de negocieri privind formarea noului guvern dupa ce discuțiile din ziua precedenta s-au blocat in jurul numelui viitorului prim-ministru. Intre timp, liberalii au decis sa mearga la negocieri cu Nicolae Ciuca drept varianta…

- Liderii PNL si PSD, Florin Citu si Marcel Ciolacu, se intalnesc sambata pentru armonizarea pozitiilor pe mai multe teme din programul de guvernare, inca nesolutionate de echipele de negocieri. Duminica va avea loc o noua intalnire PSD-PNL pentru a decide cu privire la propunerile pentru functia de premier…