Cîțu: „Guvernarea merge foarte bine, zgomotul de fond ascunde acest lucru” In pofida unor voci inclusiv din cadrul Coaliției care susțin contrariul, Florin Cițu a ținut vineri, la Sibiu, sa transmita ca guvernarea decurge excelent și sa se laude cu performanțe economice „in premiera”. „Guvernarea merge foarte bine, e adevarat ca zgomotul de fond ascunde acest lucru, dar avem rezultate foarte bune. E pentru prima oara in 30 de ani de zile cand cresterea economica s-a bazat doar pe investitii. Noi am reusit sa facem acest lucru in cateva luni. In acelasi timp, luna iulie e prima oara cand avem venituri egale cu cheltuielile. Asta inseamna ca nu a fost nevoie sa imprumutam… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, la evenimentul de vineri privind alegerile de la PNL Sibiu, ca „guvernarea merge foarte bine, e adevarat ca zgomotul de fond ascunde acest lucru, dar avem rezultate foarte bune”.

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, la alegerile din cadrul filialei PNL Sibiu, unde a fost prezent pentru a o sustine pe Raluca Turcan pentru sefia filialei, ca „Guvernarea merge foarte bine”, desi „zgomotul de fond ascunde aceste lucruri”.

- Numarul nou-nascuților din parinți romani aflați in strainatate l-a depașit pe cel al micuților nascuți in țara, susține Ralua Turcan, ministrul Muncii. „Am avut deplasari in strainatate, ultima deplasare pe care am avut-o a fost in Spania si acolo deja sunt comunitati de romani decise sa ramana in…

- Raluca Turcan a declarat, intrebat daca se simte vizata e afirmatiile lui Ludovic Orban care a afirmat ca ea, Rares Bogdan si Robert Sighiartau l-au parasit la negocierile pentru formarea coalitiei, ca adevarul este cunoscut in tot partidul si anume faptul ca liderul PNL a renuntat la trei ministere…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca finalizarea legilor justiției trebuie sa vina din partea grupului de lucru aflat acum in dezbatere pe acest subiect. El susține ca cel mai bun proiect de pana acum e proiectul elaborat de Guvern. „Imi mențin obiectivul ca vrem sa eliminam MCV. Depinde…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, lider al organizatiei judetene PNL Sibiu si prim-vicepresedinte national al partidului, si-a exprimat, duminica, sustinerea pentru Florin Citu in competitia pentru conducerea formatiunii, afirmand ca este nevoie de curaj in actiunea politica pentru a produce o schimbare…

- Ministrul Muncii lanseaza un avertisment dur despre pensii. Puterea de cumparare a celor cu pensie medie scade dramatic. Raluca Turcan spune ca, in realitate un pensionar care are 1.500 de lei poate cumpara de fapt de 500 de lei.Raluca Turcan, ministrul muncii, anunța reformarea sistemului de pensii…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, sustine ca exista "o bomba cu ceas" in sistemul de pensii din Romania: puterea de cumparare a celor cu pensie medie sa scada dramatic. „In sistemul de pensii din Romania exista o bomba cu ceas, pe care daca noi nu o dezamorsam, riscam ca la un anumit moment…