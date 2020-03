Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat marti seara, la Digi 24, ca se afla in discutii cu oficialii Ford de la Craiova pentru a gasi solutii de ajutor, dupa cele doua saptamani in care compania va sustine din surse proprii plata somajului tehnic.



"Am primit si noi astazi informatia de la Ford. Compania va sustine primele doua saptamani somajul tehnic. Suntem in discutii cu Ford cum putem sa ajutam dupa aceea. Intentia noastra este ca nicio companie, pe cat posibil, sa nu fie afectata permanent in aceasta perioada, sa sustinem toata industria sa putem sa trecem peste.…