- Ministrul finantelor, Florin Citu, a anuntat, ca ar putea urma disponibilizari, scrie antena3.ro. "Vom vedea. Avem 16 ministere din 24 cate erau inainte. Fiecare minister trebuie sa faca un audit, sa vada ce se intampla in interior, sa vada daca aparatul este surpadimensionat, cum isi face fiecare treaba.…

- Practica de a ascunde sub pres gunoiul, de a arunca facturile in viitor, se opreste in acest moment, iar prin rectificarea aprobata joi a trebuit sa suplimentam partea de cheltuieli, pentru ca altfel companiile din sectorul privat, cetatenii, pensionarii nu si-ar fi primit banii pe care ii meritau,…

- In ziua in care leul a ajuns la minimul istoric fața de euro, ministrul PNL al Finantelor Publice, Florin Cițu, a imprumutat, luni, 858 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 55 de luni, la un randament mediu de 4,09% pe…

- ​Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, joi seara, ca in maximum doua saptamani va prezenta un proiect de reorganizare a institutiei pe care o conduce, pe care o vrea mai supla si cu un departament macroeconomic puternic, care sa dea sfaturi ministrului referitor la politica pe termen lung,…

- Economia Romaniei, in ultimii trei ani, a fost condusa dupa doua bugete, unul prezentat in Parlament si altul pentru finantarea baronilor locali, exact metoda folosita de Al Capone, care avea un registru pentru Fisc si unul pentru el, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor,…

- Ludovic Orban, veste buna pentru milioane de romani. "Cu siguranta, toate salariile si pensiile vor fi platite. De asemenea, exista o legislatie in vigoare pe care o respectam. As vrea sa mai spun o data ca toate minciunile gogonate ale fostului Guvern si ale liderilor PSD privitoare la taieri de…

- Prime minister-designate Ludovic Orban considers that both an internal and an external audit are necessary to optimize the organizational structure and activity of the state institutions, as well as the public services to the citizens, local authorities and companies."We will conduct an audit,…