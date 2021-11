Cîţu: Felicitări, dragi români! Cea mai mare creştere economică din UE în trimestrul III din acest an ”Felicitari, dragi romani! Cea mai mare crestere economica din UE in trimestrul III din acest an”, scrie Citu, prezentand si tabelul Eurostat din care rezulta cresterea economica de 8% a Romaniei. Produsul intern brut a crescut cu doar 0,3% in trimestrul III fata de precedentul, arata datele semnal publicate marti de Institutul National de Statistica. Rata anuala decelereaza de la 13,9% la 7,2%, in conditiile in care mare parte din restrictiile pandemice din valul 4 nu erau inca in vigoare. In trimestrul III 2021, comparativ cu trimestrul anterior, produsul intern brut a crescut cu 0,3% pe seria… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

