Cîțu, făcut praf de o hârtie Strategia de campanie pe care se bazeaza Cițu și acoliții a rabufnit in presa. Documentul a circulat prin televiziuni, facand deliciul telespectatorilor și invitaților. Liberalii, singurii cetățeni deștepți intre deștepții neamului, au aratat ce pot. Culmea e ca nu prea pot. Domnii aceștia care vor sa ne conduca au pretenții cu ghiotura. Numai ca nu […]

- Premierul Florin Cițu a negat marți orice legatura cu documentul trimis de un consilier guvernamental, cu antetul guvernului, catre liderii de partid. El a spus ca nu cunoaște documentul, ca nu l-a vazut, ca nu a fost inregistrat la cancelaria premierului și a pus la indoiala autenticitatea lui. Invitat…

- Premierul Florin Cițu, aflat in cursa pentru șefia PNL, nu-și asuma documentul aparut in spațiul public și care conține o strategie de comunicare in competiția cu Ludovic Orban, insistand, intr-o discuție cu presa, asupra dovezilor care ar asigura autenticitatea acestuia. „Cine a lansat documentul trebuie…

- Premierul Florin Citu a declarat ca documentul prin care sustinatorilor sai le sunt date indicatii privind strategia de comunicare in campania interna ar fi aparut dintr-un „exces de zel” al unui colaborator, iar cei care sustin ca documentul e real, cum e cazul lui Ludovic Orban, sa vina cu probe.

- Dupa ce documentul mazilirii lui Ludovic Orban, elaborat de oamenii lui Florin Cițu, a ajuns in presa, președintele PNL reacționeaza și spune ca responsabilii de folosirea resurselor publice intr-o campanie politica trebuie sa plece de la Guvern.„Daca este adevarat acel document, cine l-a elaborat și…

