- Fost ministru al Muncii in guvernul condus de Ludovic Orban, Violeta Alexandru, cea care deține președinția PNL București, și-a anunțat vineri noapte candidatura la alegerile pentru un nou mandat, care vor avea loc pe 24 iulie. Susținuta de Ludovic Orban, Violeta Alexandru dorește un nou mandat la șefia…

- Premierul Florin Citu a atras atentia ca nu trebuie uitat motivul pentru care au intrat in politica, acela de a-i ajuta pe oameni, in contextul in care Ludovic Orban declarase in trecut ca si-ar da viata pentru partid.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, 4 iulie, in cadrul Conferinței Județene de alegeri a Organizației PNL Bacau, ca Partidul Național Liberal are „niște parteneri de guvernare care, de multe ori, parca nu s-au nascut aici”, cu referire la partenerii din USR-PLUS.„Nu i-am vazut la drapelul…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis, PNL nu avea nici guvernarea si nici functia de prim-ministru. "Eu vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania, nu al doilea, nu primul daca mai scoatem nu stiu ce procente, nu, cel mai…

- Fostul ministru al Sanatații in Guvernul Orban și șeful organizației din Vaslui a PNL, Nelu Tataru, a anunțat, miercuri, ca il susține pe Florin Cițu pentru șefia partidului."Inca de cand am ales sa fiu medic și sa trec prin toate etapele profesionale, am simțit ca adevarații lideri se nasc atunci cand…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, da de ințeles ca nu o sa candideze la șefia PNL și iși anunța susținerea pentru premierul Florin Cițu. Numele lui Boc a fost vehiculat in batalia din PNL ca un posibil contracandidat pentru Ludovic Orban, singurul care și-a anunțat pana acum candidatura.…

- Premierul Florin Cițu a transmis un mesaj romanilor cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Acesta a scris pe pagina sa de socializare ca „intampinam Paștele cu increderea ca vom depasi cu bine perioada dificila pe care o traversam si vom reveni cat mai repede la normalitate”. Premierul afirma ca eforturile…