CÎȚU face mișto de PSD! Reacția este furioasă PSD reactioneaza furios dupa ce premierul Citu a demontat cu date de la Eurostat o alta minciuna a PSD, legata de deficitul bugetar. „Citu se face ca nu intelege in ce gaura a adus Romania. Dincolo de glumite puerile, realitatea este ca actualul premier a crescut datoria publica a Romaniei cu 24 de miliarde de euro anul trecut. Negru pe alb! Asta ii intereseaza pe romani! Ca fiecare are de platit 1.300 de euro pentru prostia si ticalosia lui Citu! Pandemia a costat Romania 3 miliarde de euro. Ce a facut Citu cu cele 21 de miliarde de euro cu care ne-a indatorat suplimentar pe trei generatii?!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Social-democrații il acuza pe premierul Florin Cițui ca a crescut datoria publica a Romaniei cu 24 de miliarde de euro anul trecut, iar pandemia a costat 3 miliarde de euro, și intreaba unde sunt banii imprumutați: „Fiecare roman are de platit 1.300 de euro pentru prostia și ticaloșia lui Cițu”. „Cițu…

- PSD a transmis, vineri, ca imprumuturile externe atrase de Florin Cițu anul trecut au indatorat fiecare roman cu cate 1.300 de euro, dupa ce premierul i-a ironizat pe social-democrați pe pagina sa de Facebook cu date de la Eurostat legate de datoria publica a Romaniei. Citește și: Judecatorii…

