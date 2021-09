Premierul Florin Cițu va merge in Parlament cu ministri PNL și UDMR și spune ca aceasta este singura soluție in cazul in care USR PLUS nu renunța la moțiunea de cenzura. Cițu recunoaște ca nu ar mai putea sa stea la aceeași masa cu USR PLUS dupa ce aceștia au incercat sa dea jos Guvernul, […] The post Cițu face anunțul. Iși asuma un guvern minoritar. “Alta soluție nu am” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .