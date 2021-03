Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu, explicații privitoare la noile restricții Florin Citu. Foto: Agerpres. Guvernul a explicat, astazi, ca noile restricții stabilite în contextul pandemiei de COVID-19 au fost luate întrucât, în ultima perioada, a crescut numarul de cazuri noi, numarul…

- Dupa ce Guvernul a fost acuzat inclusiv de unii din susținatorii sai ca a introdus restricții fara sa le explice in amanunt și de aici s-a ajuns ca oamenii sa nu ințeleaga necesitatea adoptarii noilor masuri, premierul Florin Cițu a ieșit miercuri la Palatul Victoria sa explice, in premiera in mandatul…

- Gabriela Firea a anuntat printr-o postare pe retelele de socializare ca premierul Florin Cițu cheama specialiștii PSD la consultari pe tema pandemiei. Ea a subliniat ca social democratii nu vor participa acest joc politic dezgustator. “Cițu cheama specialiștii noștri la consultari pe tema pandemiei.…

- Rasturnare de situatie anuntata de Florin Citu. Seful Guvernului spune ca timpul ar fi fost prea scurt ca operatorii economici sa fie pregatiti pentru schimbari. Astfel, in urma unei discutii intre reprezentantii Executivului si Raed Arafat a fost luata aceasta decizie. „Precizari referitoare la Hotararea…

- Noile tulpini de coronavirus starnesc frica in toata lumea, atat in randul oamenilor obișnuiți, cat și al specialiștilor. Probabilitatea ca noile tulpini sa ajunga și in Romania, așa cum s-a intamplat cu cea din Marea Britanie, creaza ingrijorare mai ales in randul personalului medical. Cu greu sistemul…

- Misiunea OMS in Wuhan s-a incheiat. „Originea coronavirusului este animala. Cei mai probabili candidați pentru transmitere sunt liliecii sau pangolinii”, spune șeful misiunii din Wuhan, Peter Ben Embarek. „Toate datele pe care le-am colectat pana acum ne conduc la concluzia ca originea coronavirusului…

- Jean-Francois Delfraissy, a declarat ca probabil va fi nevoie de un al treilea lockdown pentru a combate coronavirusul. Delfraissy, șeful Consiliului Științific din Franța, a tras un semnal de alarma asupra noilor tulpini ale virusului SARS-CoV-2. Jean-Francois Delfraissy cere un nou lockdown in Franța…

- ''Daca nu inasprim masurile, ne vom regasi de la jumatatea lunii martie intr-o situatie extrem de dificila (...) Vom avea probabil nevoie sa intram din nou in lockdown'', anticipeaza responsabilul francez. ''Saptamana acesta va fi critica, politicienii trebuie sa decida'', a indicat Delfraissy, sugerand…